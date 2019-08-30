ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020. Трансляция жеребьевки велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Быки» оказались в группе C, где также сыграют швейцарский «Базель», испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор». Армейцам в соперники по группе H попались болгарский «Лудогорец», испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош».

Групповой этап турнира стартует 19 сентября.

В квалификации Лиги Европы также играли еще два российских клуба — «Спартак» и тульский «Арсенал». Москвичи вылетели на стадии плей-офф, проиграв португальской «Браге». «Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи» во втором раунде.

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