«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 27 августа, и завершилась со счетом 1:2. Хозяева сумели забить первыми — на десятой минуте отличился полузащитник Даниил Уткин, однако спустя минуту пропустили мяч от форварда Юссефа Эль-Араби. В начале второго тайма нападающий «Олимпиакоса» оформил дубль и установил окончательный счет.

Греческий клуб теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, россияне же попали в групповой этап Лиги Европы. Первая встреча этих команд состоялась 21 августа в Греции. Хозяева разгромили «Краснодар» со счетом 4:0.

«Краснодар» впервые в истории выступал в турнире. Россию в Лиге чемпионов также представят «Зенит» и «Локомотив», они начнут свой путь с группового этапа.

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