«Краснодар» разгромно проиграл в первом матче за выход в групповой этап ЛЧ

Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса». Счет на 30-й минуте матча открыл нападающий греческой команды Мигель Анхель Герреро, затем дублем отметился форвард Лазар Ранджелович (78-я, 85-я), на 89-й минуте матча преимущество увеличил полузащитник Даниэл Поденсе.

Ответный матч состоится 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» впервые в истории выступает на турнире. Россию в Лиге чемпионов также представят «Зенит» и «Локомотив», они начнут свой путь с группового этапа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!