Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро

Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро из-за вылета из Лиги чемпионов после поражения от российского «Краснодара». Об этом сообщает A Bola.

По подсчетам журналистов, именно в эту сумму клубу обойдется невыход в следующий этап турнира. Она складывается из бонусов за успешное выступление в еврокубках и выступления на групповой стадии. Помимо этого, «Порту» не сможет претендовать на дополнительные деньги от УЕФА за успехи в еврокубках за последние 10 лет.

13 августа «Порту» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3. Это позволило российскому клубу выйти в раунд плей-офф. Португальцы же поборются за участие в групповом этапе Лиги Европы.

При этом трансляция матча была доступна только пользователям официального приложения «Порту». Согласно заявлению российского телеканала «Матч ТВ», португальская сторона за полтора часа до начала встречи изменила условия предоставления сигнала. Журналист Василий Конов указывал, что «Порту» запросил за права на показ цену, в 10 раз превышающую рыночную.

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