«Матч ТВ» обвинил португальцев в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

Телеканал «Матч ТВ» объяснил отмену трансляции матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». Заявление вещателя опубликовано во «ВКонтакте».

«Матч ТВ» утверждает, что «Порту» был обладателем эксклюзивных прав на пока поединка. Телеканал согласовал условия трансляции и подписал с португальской стороной договор, однако за полтора часа клуб «поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча».

В результате трансляция поединка проводилась исключительно в клубном приложении «Порту». «Даже усилия в переговорах наших друзей из "Краснодара" не изменили ситуацию», — говорится в сообщении. Журналист Василий Конов указывает, что «Порту» запросил цену, в десять раз превышающую рыночную.

Об отмене трансляции матча «Порту» — «Краснодар» «Матч ТВ» объявил за две минуты до стартового свистка. Победу в итоге одержал российский клуб — 3:2. Это позволило «быкам» выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где они встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!