«Краснодар» проиграл в дебютном матче Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» проиграл португальскому «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 0:1 в пользу португальцев. Счет на 88-й минуте матча открыл полузащитник Сержиу Оливейра.

Ответный матч пройдет в Португалии 13 августа. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

В случае победы над «Порту» «быки» сыграют с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).

«Краснодар» принимает участие в Лиге чемпионов впервые в истории. Также Россию на турнире представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», которые начнут выступление с группового этапа.

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