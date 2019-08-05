«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В случае победы над португальским «Порту» в третьем квалификационном раунде «быки» сыграют с сильнейшим в паре «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).

C «Порту» «Краснодар» встретится 7 августа на своем поле и 13 августа — на выезде. Клуб Сергея Галицкого принимает участие в Лиге чемпионов впервые в истории. Также Россию в главном клубном европейском турнире представят «Зенит» и «Локомотив», которые начнут выступление с группового этапа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль». В финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Тоттенхэм».

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