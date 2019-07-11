Названы суммы выплат клубам за участие в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил схему распределения доходов в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.

Каждый из 32 клубов, которые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов, получит по 15,25 миллиона евро (14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 — в виде дополнительной). Бонус за каждую победу в группе составит 2,7 миллиона, за ничью — 0,9 миллиона.

За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 миллиона, за 1/4 финала — по 10,5 миллиона, за 1/2 финала — по 12 миллионов, за выход в финал — по 15 миллионов. Победителю Лиги чемпионов дополнительно выплатят еще четыре миллиона евро.

От России в групповой стадии Лиги чемпионов выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». «Краснодар» начнет выступления в главном еврокубковом турнире с двух квалификационных раундов.

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