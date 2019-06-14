Возможное исключение из Лиги чемпионов заставило российские клубы сопротивляться

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте турнира.

В заявлении говорится, что «предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущими европейскими лигами». При этом новый формат, по мнению РПЛ, может повредить и другим европейским лигам.

В связи с этим клубы единогласно выступили против реформы Лиги чемпионов и призвали к поиску других вариантов улучшения европейских клубных турниров, которые не навредят национальным первенствам.

8 июня официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что планируемые в 2024 году реформы Лиги чемпионов изменят количество новых команд, которые будут принимать участие в турнире. Изменения якобы негативно скажутся на клубах, не относящихся к элите европейского футбола. Представителям Российской премьер-лиги предрекли исключение из ЛЧ из-за невысокого рейтинга национального чемпионата.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили, что на данный момент конкретных предложений относительно реформ в Лиге чемпионов нет и обсуждение по теме ведется только на консультационной основе. С предложением об изменениях выступила Ассоциация европейских клубов (ECA), а не УЕФА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!