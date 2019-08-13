«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Краснодара» в ЛЧ за две минуты до старта

Телеканал «Матч ТВ» объявил об отмене трансляции ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» за две минуты до стартового свистка. Об этом сообщает Sports.ru.

В заявлении телеканала, прозвучавшем в эфире, говорится, что трансляция не состоится по независящим от него причинам. При этом зрителям было предложено посмотреть матч «Аякс» — ПАОК. По информации журналиста Василия Конова, «Матч ТВ» не решил вопрос с правами на показ поединка российского клуба.

Игра проходит в Порту. К перерыву «Краснодар» ведет со счетом 3:0, голы на счету полузащитников Тони Вильены и Магомед-Шапи Сулейманова (оформил дубль). Победитель противостояния в борьбе за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в паре «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).

Первая игра прошла в Краснодаре и завершилась победой «Порту» — 1:0.

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