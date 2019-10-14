Раскрыты детали контракта нового тренера «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подписал контракт до лета 2021 года. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Вместе с Тедеско в тренерском штабе будет работать Андреас Хинкель, во время игровой карьеры выступавший за сборную Германии. Также помогать специалисту будет тренер вратарей Макс Урванчки. Штаб Тедеско в понедельник, 14 октября, уже провел первую тренировку команды.

О назначении немецкого специалиста было объявлено ранее в понедельник. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал, что Тедеско был первым выбором клуба.

29 сентября «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера команды. Причиной ухода стали последние результаты. При Кононове красно-белые проиграли в четырех матчах премьер-лиги подряд. Кроме того, клуб вылетел из Лиги Европы. Тренер работал с командой с 2018 года.

34-летний Тедеско до марта 2019-го работал с немецким «Шальке». Тренер завоевал вместе с командой серебряные медали Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Он был уволен после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

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