Футболист попытался сорвать футболку после гола, запутался и упал

@ESPNFC / Twitter

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой» и попытался отпраздновать гол, однако потерпел неудачу. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ESPN.

В компенсированное время Иммобиле реализовал пенальти и сделал счет 3:3. Форвард побежал праздновать забитый мяч и попытался на ходу сорвать с себя игровую майку, однако запутался в ней и упал.

В сентябре жена Иммобиле Джессика Мелена опубликовала видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. Газета The Sun писала, что итальянский футболист предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.

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