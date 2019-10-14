Сексуальный танец девушки во время хоккейного матча разозлил болельщиков

Девушка станцевала во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилс» и «Бостон Брюинс» и нарвалась на критику. Видео появилось в Instagram hockey.epic.

Thotiana spotted at the Bruins’ game. Your move Vegas 😂 Фото опубликовано @hockey.epic

Она подошла к заградительному стеклу арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и исполнила эротический танец. Пользователи сети посчитали поведение девушки неприемлемым.

«Я бы запретил ей ходить на матчи», «Как же я ждал, что она свалится с этого стула», «Она просто испортила всю игру, пытаясь привлечь к себе внимание», «Вместо хоккея ей лучше сходить в стрип-клуб», — писали юзеры.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 3:0.

В сентябре жена итальянского футболиста Чиро Иммобиле Джессика Мелена опубликовала видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. Газета The Sun писала, что форвард предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.

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