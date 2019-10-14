Сексуальный танец девушки во время хоккейного матча разозлил болельщиков

Девушка станцевала во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилс» и «Бостон Брюинс» и нарвалась на критику. Видео появилось в Instagram hockey.epic.
Она подошла к заградительному стеклу арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и исполнила эротический танец. Пользователи сети посчитали поведение девушки неприемлемым.
«Я бы запретил ей ходить на матчи», «Как же я ждал, что она свалится с этого стула», «Она просто испортила всю игру, пытаясь привлечь к себе внимание», «Вместо хоккея ей лучше сходить в стрип-клуб», — писали юзеры.
Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 3:0.
В сентябре жена итальянского футболиста Чиро Иммобиле Джессика Мелена опубликовала видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. Газета The Sun писала, что форвард предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.