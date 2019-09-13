Футболист отказался реагировать на сексуальный танец жены и озадачил фанатов

Жена итальянского футболиста Чиро Иммобиле Джессика Мелена опубликовала в Instagram видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. The Sun пишет, что форвард предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.

Таблоид уточняет, что Иммобиле, выступающий за римский «Лацио», является большим поклонником видеоигр. Мелена якобы недовольна этим увлечением. На ролике видно, как она крутится вокруг мужа, пока тот смотрит в другую сторону. «Посмотрите на его лицо», — написала девушка.

В комментариях к публикации подписчики Мелены удивились выбору Иммобиле. Один из них назвал футболиста «счастливым человеком» и отметил красоту его жены. Также пользователи посмеялись над фамилией игрока, которую на русский можно перевести как «неподвижный».

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