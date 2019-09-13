Спорт
 
Испания
Окончен
95:88
2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)
Австралия
ЧМ-2019 (м) • 1/2 финала
Аргентина
Окончен
80:66
(21:18, 18:14, 21:16, 20:18)
Франция
ЧМ-2019 (м) • 1/2 финала
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3:1
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 9-й тур
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Лестер Сити
Лестер
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 5-й тур
Последние новости
В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель
Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро
«Ценный свидетель» по делу о сбитом «Боинге» остался свидетелем
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана
Порошенко объяснил роспуск ЦИК Украины происками России
Маликов приехал на свадьбу Собчак «просто выпить»
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Новости партнеров

Футболист отказался реагировать на сексуальный танец жены и озадачил фанатов

Перейти в «Мою Ленту»

Жена итальянского футболиста Чиро Иммобиле Джессика Мелена опубликовала в Instagram видео танца, на который ее супруг отказался реагировать. The Sun пишет, что форвард предпочел видеоигры сексуальному танцу девушки.

Таблоид уточняет, что Иммобиле, выступающий за римский «Лацио», является большим поклонником видеоигр. Мелена якобы недовольна этим увлечением. На ролике видно, как она крутится вокруг мужа, пока тот смотрит в другую сторону. «Посмотрите на его лицо», — написала девушка.

В комментариях к публикации подписчики Мелены удивились выбору Иммобиле. Один из них назвал футболиста «счастливым человеком» и отметил красоту его жены. Также пользователи посмеялись над фамилией игрока, которую на русский можно перевести как «неподвижный».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
GAME FACE Lazio striker Ciro Immobile’s hot Wag Jessica Melena does sexy dance to get his attention while he plays video games
Гризманн впервые не забил пенальти за сборную Франции и обвинил в этом жену
Футболист побежал целоваться с женой после гола и внезапно узнал о его отмене
Другие материалы рубрики
Спорт00:0312 сентября
Дэнни Дринкуотер

«Ломайте ему ноги»

Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
20:45Сегодня

Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

19:59Сегодня

«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе

18:41Сегодня

Боксер Ковалев договорился с чемпионом мира Альваресом о бое

Спорт00:0211 сентября
Хабиб Нурмагомедов

«Его парни — просто кучка хулиганов»

Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
17:25Сегодня

Чрезмерно оголившая ягодицы пловчиха добилась справедливости

16:31Сегодня

28-летний российский боксер умер на тренировке

15:33Сегодня

Повторившего рекорд Погребняка игрока признали лучшим в АПЛ в августе

Спорт01:2310 сентября

Марио, супер!

Команда Черчесова одолела Казахстан на последней минуте. Россия почти прошла на Евро-2020
14:41Сегодня

Теннисист Медведев назвал причину тренировок за рубежом

13:06Сегодня

Призерка Олимпиады в Сочи продаст «подарок президента»

11:13Сегодня

Отсутствие женщин на семейном фото Нурмагомедова озадачило болельщиков

Россия
Россияне потребовали от благотворителей найти новое место для приюта из-за «вони»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Российский священник объяснил совет «остудить пукан» в соцсети
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Россия потребует «железных договоренностей» на встрече по Донбассу
Все материалы
Мир
В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Чехия отчитала российского посла
Все материалы
Бывший СССР
Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе
Все материалы
Экономика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
В России попросили поднять цену на водку
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Утвержден список платных участков дорог вокруг Москвы
Рублевские грядки
О юристе, ставшем картофелеводом
«Газпром» поймали на продаже газа самому себе
Все материалы
Силовые структуры
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
ФСБ поймала главного прокурора Башкирии на прослушке чужой жены
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Все материалы
Наука и техника
Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Названы главные новые смартфоны года
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Россия выбрала создателя замены Ан-2
Все материалы
Спорт
Футболист отказался реагировать на сексуальный танец жены и озадачил фанатов
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Охота на «сорок»
Главные интриги пятого тура АПЛ, на которых можно заработать
«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Боксер Ковалев договорился с чемпионом мира Альваресом о бое
Все материалы
Культура
Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Маликов приехал на свадьбу Собчак «просто выпить»
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Потерявшая руку каскадерша подала в суд на создателей «Обители зла»
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
О предках Дейенерис Таргариен снимут отдельный сериал
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий попытался отгадать секретный ингредиент в блюде и испытал отвращение
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Сотрудники комнат страха рассказали о самых действенных способах напугать людей
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
Все материалы
Из жизни
Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы