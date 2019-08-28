Футболист побежал целоваться с женой после гола и внезапно узнал о его отмене

Полузащитник болгарского футбольного клуба «Лудогорец» Вандерсон отметил свой незасчитанный гол в матче чемпионата страны против «Славии» поцелуем с женой. Видеозапись опубликовало «Би-Би-Си».

Игрок открыл счет на 79-й минуте и побежал на трибуны, где находилась его супруга. Вандерсон поцеловал ее, после чего вернулся на поле и узнал, что судья отказался засчитывать этот мяч, решив, что полузащитник находился в офсайде. Вместе с тем на повторе видно, что Вандерсон находился в правильном положении.

Матч завершился со счетом 0:0.

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