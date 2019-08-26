Ибрагимович оформил третий дубль подряд

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя голами в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Лос-Анджелеса». Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний форвард отличился на второй минуте матча. На 15-й минуте швед оформил дубль. Таким образом, Ибрагимович уже третий матч подряд забивает по два мяча в ворота соперника.

18 августа Ибрагимович помог своей команде в матче против «Сиэтл Саундерс». Дубль в ворота соперника позволил «Гэлакси» уйти от поражения. Почти всю встречу команда провела в меньшинстве.

15 августа Ибрагимович дважды поразил ворота «Далласа». Это позволило его команде одержать победу со счетом 2:0.

В составе «Лос-Анджелеса» в матче с «Гэлакси» одним голом отметился Карлос Вела, возглавляющий список бомбардиров лиги. Мексиканец довел количество мячей в сезоне до 27. У Ибрагимовича 22 гола в 22 матчах.

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