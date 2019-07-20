Ибрагимович грязно выругался на тренера соперника

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с тренерским штабом «Лос-Анджелеса» в матче Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает Metro.

Представители штаба проявили недовольство решением арбитра, который, по их мнению, проигнорировал удар локтем со стороны Ибрагимовича. Сам футболист грубо ответил на претензии в нарушении правил после матча. Отмечается, что швед выругался на тренера соперника: «Иди домой, маленькая шваль. Домой иди». Согласно правилам лиги, игрок может понести наказание за свое поведение.

Ранее«Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Ибрагимовича. Калифорнийское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу «Гэлакси».

В активе Ибрагимовича 16 мячей в нынешнем розыгрыше MLS. Он поднялся на второе место в споре бомбардиров. На первом месте мексиканец Карлос Вела, который выступает за «Лос-Анджелес» и отметился дублем в матче против «Гэлакси».

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