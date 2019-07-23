Локоть Ибрагимовича оставил след в черепе соперника

Ливийский защитник «Лос-Анджелеса» Мохаммед Эль-Мунир получил травму в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает The Sun.

22 июля Эль-Муниру был поставлен диагноз: футболист получил перелом скулы в матче против «Гэлакси». Травма является следствием удара локтем со стороны шведского форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Египетский футболист «Орландо Сити» опубликовал фото в Twitter, где на рентгеновском снимке различимо повреждение, нанесенное ударом шведа.

Судья проигнорировал нарушение правил. После финального свистка между тренерским штабом «Лос-Анджелеса» и Ибрагимовичем завязалась словесная перепалка. Швед выругался в адрес одного из специалистов. Его поведение будет рассмотрено дисциплинарным комитетом MLS.

Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой Гэлакси со счетом 3:2. Все три мяча своей команды забил Ибрагимович. Форвард улучшил свое положение в споре бомбардиров лиги. С 16 голами он занял второе место.

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