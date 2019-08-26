Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.
Как уточняет The Sun, трехлетний Матео вскинул руки и закричал, когда полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир открыл счет. Сидевший рядом с семьей Месси форвард «Барселоны» Луис Суарес в шутку высказал мальчику претензию, после чего все засмеялись.
Встреча завершилась победой «Барселоны» — 3:2.
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