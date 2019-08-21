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Бывший тренер «Реала» оспорил величие Месси

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире. Слова специалиста приводит Marca со ссылкой на El Mundo.

По мнению Камачо, ни один аргентинский футболист не может считаться лучшим игроком в истории футбола, если он не выигрывал чемпионат мира. «Без кубка мира Месси не может быть лучшим. Трофей — это главное, к чему может стремиться футболист, и аргентинский народ будет всегда требовать этого», — заявил Камачо.

13 августа о превосходстве над Месси порассуждал португалец Криштиану Роналду. Он отметил, что за годы карьеры сумел выиграть Лигу чемпионов с разными командами.

Месси — четырехкратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Испании в составе «Барселоны». Помимо этого, он пять раз завоевывал «Золотой мяч». Однако со сборной Аргентины форвард, являющийся капитаном команды, не выиграл ни одного трофея.

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