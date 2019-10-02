Журналистка ответила просившим ее показать грудь футбольным фанатам

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Итальянская журналистка Дилетта Леотта с юмором отреагировала на скандирование фанатов в свой адрес на матче серии А между «Наполи» и «Брешиа». Видео случившегося публикует iltempo.it.

Болельщики хором требовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь, на что она рассмеялась и продемонстрировала опущенный вниз большой палец. Затем она помахала поклонникам.

«Наполи» одержал победу со счетом 2:1. После шести туров чемпионата Италии неаполитанцы занимают четвертое место в таблице. Брешия располагается на 16-й строчке.

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