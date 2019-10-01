Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в Instagram видео, на котором похожий на него мужчина делает зарядку, и вызвал положительную реакцию у пользователей соцсетей.

My usual Dutch morning. Моё обычное голландское утро 😂 Фото опубликовано @leonid.slutsky

На ролике мужчина под музыку занимается на тренажере. Слуцкий подписал видео словами «Мое обычное голландское утро». Болельщики оценили самоиронию тренера.

«Леонид Викторович, у вас безумно крутой Инстаграм и сами вы — огонь! Заряд настроения с утра», «Леонид Викторович, вы супер», «Самоиронии у вас хоть отбавляй», «Да уж, никакой Жозе Моуриньо или Карло Анчелотти на такое не способны!», «Настроение на весь день обеспечено», — писали юзеры.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. После восьми туров команда занимает четвертое место в чемпионате Голландии, имея в активе 17 очков.

В 2017 году российский специалист возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре того же года был уволен. До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

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