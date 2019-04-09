Слуцкого наказали за тираду в адрес «худшего в мире судьи»

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата страны за высказывания в адрес судьи Сердара Гезюбююка. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Российский специалист также был условно наказан пропуском одного матча. Решение вынесено Королевским футбольным союзом Нидерландов.

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Слуцкий обрушился с критикой на Гезюбююка после матча 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ (3:3). Он назвал арбитра худшим в мире и указал на его заносчивость. «Витесс» завершил матч в меньшинстве — Гезюбююк удалил футболиста команды на 89-й минуте. Он также назначил в ворота команды Слуцкого два пенальти. По словам тренера, судья отказался объяснить свои решения.

«Витесс» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, ПСВ занимает второе место, уступая лидирующему «Аяксу» по дополнительным показателям.

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