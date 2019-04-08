Слуцкий разразился тирадой в адрес «худшего судьи в мире»

@FOXSportsnl / Twitter

Главный тренер голландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий остался недоволен судейством арбитра Сердара Гезюбююка в матче 29-тура чемпионата Голландии против ПСВ (2:2). Специалист раскритиковал судью в эфире Fox Sport, его послематчевое интервью опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала.

Слуцкий отметил, что много раз имел дело с арбитрами высокого уровня, обслуживавшими матчи Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что рефери проявляли любезность и общались с тренерами и игроками. Гезюбююк, по мнению Слуцкого, ведет себя заносчиво и ощущает себя «богом» на поле. Его возмутил отказ судьи объяснить свои решения в матче. Россиянин назвал его «худшим арбитром в мире». По его мнению, судья не должен считать себя центром футбольного действа, он лишь обслуживает спортсменов. Слуцкий сравнил его работу с работой официанта.

«Витесс» завершил матч в меньшинстве — Гезюбююк удалил футболиста команды на 89-й минуте. Он также назначил в ворота команды Слуцкого два пенальти.

После ничьи «Витесс» расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

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