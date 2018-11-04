Трудности перевода довели Слуцкого до конфуза

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий во время интервью ошибся в произношении английского слова. Видео появилось в Twitter-аккаунте FOX Sports.

Журналист попросил тренера прокомментировать слухи об уходе в лиссабонский «Спортинг». «Мне это неинтересно, на самом деле. Мой контракт с "Витессом" рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Я не покидаю "Витесс"», — заявил Слуцкий.

Россиянин назвал условия, при которых он покинет команду. «Если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придется уйти. Говорят, "Спортинг" готов предложить за меня 500 тысяч евро? Я не знаю, серьезно. Для меня это большой сюрприз, сегодня все спрашивают меня об этом. Это только слухи. Я остаюсь в "Витессе", сто процентов», — добавил он.

При разговоре о владельце клуба Слуцкий неправильно произнес английское слово sack (уволить, отправить в отставку) и в результате получилось suck (сосать), из-за чего фраза стала оскорбительной. Этим Слуцкий смутил бравшего у него интервью журналиста, но сам не осознал ошибку.

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3 ноября газета A Bola сообщила, что Слуцкий может продолжить карьеру в «Спортинге». В материале отмечалось, что президент клуба Фредерико Варандас ездил в Нидерланды для переговоров с тренером.

Слуцкий возглавил «Витесс» в марте текущего года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Предыдущим местом работы Слуцкого был английский «Халл Сити». Он возглавлял клуб с июня 2017-го, однако в декабре того же года был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

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