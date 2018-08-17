Слуцкий обвинил судей в вылете своей команды из Лиги Европы

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство немецкого арбитра Даниэля Зиберта в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Базеля». Его слова приводит Fcupdate.nl.

«Результат матча связан с ошибкой судьи. Злюсь из-за этого неправильного решения. Арбитр все видел, и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету "Витесса" из еврокубков», — заявил Слуцкий.

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По словам тренера, он остался доволен игрой своей команды. «Лига Европы — серьезный турнир, это был важный матч для нас. Противостояние с "Базелем" было сложным. Тем не менее мы имели много шансов в первой встрече. И не сломались сегодня, оставшись в меньшинстве», — добавил он.

16 августа «Витесс» проиграл «Базелю» со счетом 1:0 и вылетел из Лиги Европы. С 26-й минуты команда Слуцкого играла в меньшинстве после удаления защитника Джейка Кларка-Салтера.

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