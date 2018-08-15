Слуцкому привезут игрока «Реала»

Голландский «Витесс» заинтересован в аренде полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хулен Лопетеги не рассчитывает на 19-летнего норвежца, поэтому клуб планирует отдать его в аренду. Сообщается, что «Витесс» является главным претендентом на хавбека.

Эдегор не попал в заявку «Реала» на матч Суперкубка Европы с «Атлетико», который пройдет 15 августа в Таллине.

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Голландский клуб тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Под его руководством команда провела четыре официальных матча, в которых одержала две победы, по разу сыграла вничью и проиграла. В национальном чемпионате «Витесс» стартовал с крупной победы над «Гронингеном» — 5:1.

Эдегор в прошлом сезоне выступал на правах аренды в голландском «Херенвене», провел 26 матчей и забил два мяча. «Реал» купил игрока, когда ему было 16 лет.

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