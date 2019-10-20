Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями

Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился массовой потасовкой. Видеозапись опубликована на RuTube-канале телеканала «Матч Премьер».

В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Крыльев» судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков «Оренбурга». В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов.

За удар соперника прямую красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.

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