«Краснодар» отказался продавать 19-летнего россиянина в Европу

Дортмундская «Боруссия» пыталась приобрести 19-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Немецкий клуб инициировал переговоры летом 2019-го. «Боруссия» была готова заплатить за трансфер россиянина 20 миллионов евро. Тем не менее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий решил не отпускать Сулейманова. В клубе не рассчитывают продавать игрока в ближайшее время.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сулейманов провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал две передачи. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Дагестана в 6,5 миллиона евро.

Сулейманов — воспитанник академии краснодарского клуба. Он дебютировал за основной состав в 2017 году. На его счету 34 матча и 12 голов за «быков». В сезоне-2018/2019 нападающий вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Также Сулейманов вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

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