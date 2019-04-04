Российский футболист оценил сравнения с Месси

Полузащитник молодежной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что ему льстят сравнения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Слова спортсмена приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сулейманов сказал, что между ним и аргентинцем «очень большая пропасть», но в то же время он пообещал, что будет стараться достигнуть того уровня, на котором играет Месси. Также он вспомнил, что изучал игру форварда. «Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена», — сказал россиянин.

19-летний Сулейманов — воспитанник академии «Краснодара». В июле 2017 года он дебютировал за основную команду в матче Российской премьер-лиги. В том же месяце полузащитник забил гол в матче квалификационного раунда Лиги Европы, став самым молодым российским футболистом, забившим мяч в рамках еврокубкового турнира.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!