Запасной «Спартака» счел зарплату в полтора миллиона рублей в месяц недостаточной

Российского форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе не устроили финансовые условия нового контракта. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Красно-белые предложили игроку 250 тысяч евро в год (почти 1,5 миллиона рублей в месяц). Мелкадзе отказался от подписания.

21-летний нападающий, тем не менее не настроен покидать клуб и ждет улучшенного предложения. Действующий контракт воспитанника «Спартака» с клубом истекает 1 июня 2019-го. Сторона футболиста вправе вести переговоры с другими командами.

Мелкадзе находится в системе красно-белых с 2008 года. Профессионально форвард выступает с 2014-го, однако ему не удалось закрепиться в первой команде «Спартака». С 2014 по 2017 годы футболист выступал за «Спартак-2», а часть сезона-2017/2018 провел на правах аренды в «Тосно». Вместе с клубом из ленинградской области Мелкадзе стал обладателем Кубка России.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Мелкадзе лишь трижды появился на поле в составе «Спартака». Результативными действиями футболист не отметился.

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