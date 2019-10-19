«Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений в первой игре при новом тренере

Московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Спартаку» удалось прервать серию из пяти поражений, заработав первое очко в чемпионате России впервые с августа. Красно-белые провели первый матч под руководством нового тренера Доменико Тедеско.

14 октября «Спартак» объявил о подписании соглашения с немецким специалистом. 34-летний Тедеско до этого возглавлял «Шальке», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Германии в сезоне-2017/2018.

6 октября «Спартак» уступил «Краснодару», продлив серию поражений в РПЛ до пяти матчей. В этой встрече командой руководил Сергей Кузнецов, который заменил покинувшего клуб специалиста Олега Кононова.

29 сентября после поражения от «Оренбурга» Кононов ушел в отставку. Он руководил командой с осени 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!