«Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»

«Зенит» крупно обыграл «Ростов» со счетом 6:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Санкт-Петербурге. Счет открыл форвард хозяев Артем Дзюба, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи. На 20-й минуте нападающий удвоил преимущество «Зенита». Крупным счет сделал иранский нападающий Сердар Азмун, воспользовавшись передачей Дзюбы на 44-й минуте матча.

Россиянин выступил ассистентом и четвертого мяча в ворота «Ростова». На 61-й минуте передачу Дзюбы в штрафную замкнул защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Дзюба довел счет до 5:0, реализовав пенальти. «Ростов» отыграл один мяч усилиями Романа Еременко на 83-й минуте. Хавбек точно исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счет установил Вильмар Барриос в добавленное время.

Ранее в рамках 13-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0). Встреча стала дебютной для нового наставника красно-белых Доменико Тедеско. «Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений.

«Зенит» сравнялся по набранным очкам со столичным «Локомотивом». Команды лидируют в чемпионате, имея в своем активе по 29 очков.

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