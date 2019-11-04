Карлос Тевес «отмотал время» ударом через себя

Аргентинский нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес отметился забитым мячом в матче чемпионата Аргентины против «Арсенала Саранди». Видео взятия ворот размещено в Twitter-аккаунте Eleven Sports.

35-летнему футболисту удался удар через себя в падении. Гол в исполнении Тевеса напомнил автору публикации о ярких выступлениях игрока в начале 2010-х. В Twitter-аккаунте Mundial также отметили гол аргентинца, добавив, что игрок «отмотал время».

«Бока Хуниорс» разгромил «Арсенал» со счетом 5:1. Команда занимает вторую строчку в чемпионате страны. С 2006 по 2013 Тевес выступал в Английской премьер-лиге. Он защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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