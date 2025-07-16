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14:07, 16 июля 2025Мир

США решили сжечь 500 тонн печенья

Atlantic: Белый дом приказал сжечь 500 тонн печенья для детей из Афганистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: rsooll / Shutterstock / Fotodom

Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь 500 тонн печенья, предназначавшегося для детей из Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

«Почти 500 тонн продовольственной помощи — этого достаточно, чтобы накормить около 1,5 миллиона детей в течение недели, — превратится в пепел», — пишет издание со ссылкой на чиновников в правительстве США.

Отмечается, что высококалорийное печенье, закупленное еще при администрации Джо Байдена, хранилось на складе в Дубае и предназначалось для помощи детям в ситуациях, когда их семьи лишились своих домов в результате стихийного бедствия или бежали от войны. Однако Белый дом не успел вовремя распорядиться о поставке этой партии помощи нуждающимся и принял решение от нее избавиться.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы Агентства США по международному развитию (USAID). Он назвал закрытие ведомства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».

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