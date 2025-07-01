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16:59, 1 июля 2025Мир

Госсекретарь США объявил о прекращении работы USAID

Госсекретарь США Рубио объявил о прекращении работы USAID
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении работы Агентства США по международному развитию (USAID). Сообщение об этом опубликовано на сайте Государственного департамента.

На своей странице в соцсети X глава американского внешнеполитического ведомства назвал закрытие агентства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально». По его словам, помощь USAID улучшала жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».

Рубио пояснил, что программы зарубежной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, будут администрироваться Госдепом. «Там, где когда-то была радуга неопознаваемых логотипов на жизненно важной помощи, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг. Получатели заслуживают знать, что предоставленная им помощь — это не подачка от неизвестной НПО, а инвестиции американского народа», — заключил госсекретарь.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о намерении ЕС хотя бы частично заменить собой деятельность USAID в странах третьего мира. Она добавила, что Брюссель сфокусируется на европейских приоритетах, которыми, по ее словам, являются «демократия, свобода СМИ и защита прав человека».

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