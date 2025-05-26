Каллас захотела продвигать демократию

Каллас: ЕС намерен хотя бы частично занять место USAID в странах третьего мира

Европейский союз (ЕС) намерен хотя бы частично заменить собой деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в странах третьего мира, акцентируя внимание на проектах по «продвижению демократии». Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Европейские министры обсудят последствия выхода USAID из проектов помощи развития и то, на каких направлениях Евросоюз сможет прийти на замену», — отметила глава евродипломатии.

При этом Каллас подчеркнула, что ЕС «не способен заполнить ту пустоту, которую оставляют за собой США», ограничив деятельность USAID по всему миру. Она добавила, что Брюссель сфокусируется на европейских приоритетах, которыми, по ее словам, являются «демократия, свобода СМИ и защита прав человека».

Ранее Каллас призвала к оказанию сильнейшего давления на Россию. По ее мнению, подобная тактика Запада позволит завершит конфликт на Украине.