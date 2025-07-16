HBO нашла актера на роль нового Волан-де-Морта

Нового Волан-де-Морта будут держать в тайне до выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Студия HBO, которая занимается созданием сериала по «Гарри Поттеру», определилась с исполнителем роли главного злодея франшизы — Волан-де-Морта. Об этом сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники.

По информации источника, с актером уже заключено соглашение, однако его имя не будут раскрывать до премьеры шоу по культовым книгам Джоан Роулинг, которая состоится в 2027 году.

Известно, что сейчас съемки новой версии «Гарри Поттера» уже стартовали. Инсайдеры также сообщили, что в первых двух сезонах сериала будет по шесть эпизодов, а в последующих их количество увеличится до восьми.

Ранее HBO показала первый снимок исполнителя роли самого Гарри Поттера Доминика Маклафлина в узнаваемом образе юного волшебника.