Тарасова раскритиковала назначение экс-фигуристки тренером сборной России

Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала назначение экс-фигуристки Елизаветы Худайбердиевой старшим тренером юниорской сборной России. Ее слова приводит Sport24.

Тренер назвала ситуацию безобразием. «У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы», — заявила специалист. По мнению Тарасовой, начинать надо с работы с детьми.

О назначении Худайбердиевой стало известно в начале июня. В апреле фигуристка и ее партнер Егор Базин объявили о завершении карьеры.

Худайбердиева и Базин — золотые, дважды серебряные и бронзовые призеры чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при страны.