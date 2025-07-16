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14:17, 16 июля 2025Экономика

Российские банки попросили смягчить вводимые для них штрафы

«Ъ»: НСФР счел чрезмерными рассматриваемые Госдумой новые штрафы для банков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Новые штрафы для кредитных организаций за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей, законопроект о которых прошел первое чтение в Госдуме, выглядят слишком суровыми, а в отсутствии четкой модели их применения дело может закончиться банкротствами. Об этом говорится в отзыве на документ от Национального совета финансового рынка (НСФР), пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках в статью 74 закона «О Банке России», которые предусматривают штраф в размере до 0,1 процента собственного капитала (но не менее 100 тысяч рублей) в случае нарушения прав потребителей и до 1 процента в случае неисполнения предписаний регулятора об устранении нарушений (но не менее миллиона рублей).

В настоящее время штрафы привязаны к уставному капиталу, который может быть в десятки раз меньше собственного. Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта, Анатолий Аксаков, говорил, что верхняя граница вводимых штрафов не будет фиксированной.

В НСФР напомнили, что составы этих преступлений на конкретизированы, то есть штраф может оказаться несоразмерен реальной тяжести преступления.

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Аналогичные меры, в частности, применяются к нарушителям антиотмывочного законодательства, хотя степень общественной опасности этих двух категорий несопоставима. Кроме того, во всех других сферах санкции за нарушение прав потребителей гораздо ниже.

Если же компетентные органы начнут считать каждое единичное из однотипных нарушений отдельным случаем, то общая сумма штрафа по одному делу может оказаться «астрономической».

Между тем в Центробанке уверены в необходимости поправок, потому что в настоящее время банкам выгоднее постоянно платить штрафы и продолжать нарушения. В регуляторе отказываются признать претензии к неконкретности составов нарушений, потому что те касаются «наиболее токсичных и неприемлемых практик недобросовестных банков».

Это, в частности, навязывание дополнительных услуг при выдаче кредитов, подмена продукта при продаже вкладов, необоснованные отказы в предоставлении кредитных каникул.

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для борьбы с такими явлениями не хватает в первую очередь чувствительных штрафов для банков.

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