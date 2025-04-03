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11:45, 3 апреля 2025Экономика

Набиуллина предложила увеличить штрафы для банков

Набиуллина предложила поднять штрафы для банков за нарушение прав потребителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила увеличить штрафы для банков за нарушение прав потребителей. В ходе выступления в Госдуме она назвала усиление материальной ответственности сильным сдерживающим фактором для недобросовестного поведения, передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, в приоритете у регулятора в этой области находятся борьба с нечестными продажами, защита прав заемщиков и самых уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых, инвалидов.

Те законодательные изменения, что уже были приняты, работают. Например, в 2024 году году жалобы на навязывание платных услуг сократились почти вдвое, то есть острота проблемы очевидно снизилась.

«Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать», — подчеркнула председатель ЦБ. В то же время она признала, что основной задачей остается работа с ростом культуры организаций.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете навязывания потребителям любых дополнительных товаров, работ и услуг. В случае его подписания президентом новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В том числе потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных покупок, а если те состоялись, то потребовать возврата денег.

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