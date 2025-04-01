В России запретили навязывать дополнительные товары и услуги

РИА: Госдума запретила навязывание дополнительных товаров и услуг в России

С 1 сентября 2025 года в России нельзя будет навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги. Соответствующий документ во втором и третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает РИА Новости.

Продавцам запретят проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Соответствующие изменения внесли в статью 16 закона «О защите прав потребителей».

Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему покупок, а если они были оплачены, сможет потребовать возврата денег за них. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.

«Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин отметил, что россияне нередко жалуются на нарушение прав. Так, при покупке билетов на самолет или поезд автоматически проставляется согласие на заключение договора добровольного страхования. Также навязывают услуги при оплате коммунальных услуг, в автосалонах и поликлиниках. При навязывании услуг клиенту грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку.

Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг в РФ действуют с октября 2023 года. Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) подразумевает ответственность и для должностных, и для юридических лиц, максимальный размер штрафа для последних составляет 300 тысяч рублей.