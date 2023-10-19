В России начнут штрафовать за навязывание товаров и услуг

Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения договора об основных товарах и услугах. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон уточняет ответственность в статье 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Административный штраф для должностных лиц за такой проступок составит 2-4 тысячи рублей, для юридических лиц — 20-40 тысяч рублей.

За необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, или уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке штраф для должностного лица составит 15-30 тысяч рублей, а для юридического — 100-300 тысяч рублей. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

В июле Путин утвердил закон, обязывающий российские банки полноценно информировать заемщиков об итоговой стоимости кредита. Организации должны будут включать в расчет практически все платежи, которые предстоит выплачивать заемщику, кроме тех, что связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов.