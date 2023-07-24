Российские банки обязали раскрывать заемщикам полную стоимость кредита

Путин подписал закон о более полном информировании заемщиков по потребкредитам

Через полгода в силу вступает закон, согласно которому российские банки будут обязаны полноценно информировать заемщиков об итоговой стоимости кредита — организации должны будут включать в расчет практически все платежи, которые предстоит выплачивать заемщику. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон касается полной стоимости потребительского кредита (ПСК) и платежей по нему. В расчет суммы будут включаться платежи заемщика по погашению основной суммы долга и процентов, а также платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц. В то же время не будут включены в расчет платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что мера необходима для того, чтобы заемщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берет кредит. Депутат отметил, что до согласования законопроекта шли долгие дискуссии, в частности, «рынок сопротивлялся», полагая, что из-за этого будет ограничена его свобода, отметил он.

Изначально проект предполагал запрет банкам на использование в рекламе процентной ставки по кредиту, однако это ограничение было удалено из документа в рамках второго чтения.

В конце июня Банк России заявил о намерении запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) проставлять в любом виде отметки о согласии заемщика на получение дополнительного обслуживания и товаров. Мера призвана прекратить навязывание ненужных услуг клиентам.