Российским банкам запретят навязывать клиентам ненужные услуги

«Известия»: ЦБ запретит российским банкам и МФО навязывать клиентам дополнительные услуги

Банк России хочет запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) проставлять в любом виде отметки о согласии заемщика на получение дополнительного обслуживания и товаров. Соответствующие изменения Центробанк (ЦБ) внес в законопроект о полной стоимости кредита, узнали «Известия». Мера призвана прекратить навязывание ненужных услуг клиентам.

Кредитные организации больше не смогут выражать за клиента согласие на предоставление ему допуслуг в любом виде. В законопроекте указано, что предусмотрено два вида получения согласия заемщика на платные услуги.

В первом случае речь идет о предоставлении услуг как фактического условия для получения кредита. ЦБ уточняет, что в этой ситуации согласие должно быть оформлено в заявлении на заем с перечислением всех дополнительных опций. Во втором случае, если заемщик согласен приобрести другие услуги за дополнительную плату вместе с кредитом, это необходимо оформлять отдельным заявлением.

Регулятор настаивает, что в обеих ситуациях кредитные организации будут обязаны указать в заявлениях стоимость дополнительной услуги. Кроме того, они должны будут предоставить заемщику возможность согласиться или отказаться от нее. В пресс-службе ЦБ отметили, что некоторые организации данное требование не выполняют и не оповещают клиента о возможности отказаться от ненужной ему услуги.

Регулятор также планирует ввести запрет на льготные ставки для банков, которые будут массово «неправильно» продавать кредиты с условиями. В Центробанке пояснили, что потребитель, получив льготную ставку, зачастую забывает об условиях и получает штрафы, которые существенно удорожают кредит, даже при сохранении ставки.