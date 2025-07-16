В Дагестане назвали причину нападения на бойца ММА Хизриева

Причиной нападения на российского бойца ММА стали долговые обязательства

В Дагестане назвали причину нападения на бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, конфликт случился из-за долговых обязательств, связанных с приобретенной машиной. 30-летний знакомый продал спортсмену машину, но деньги должен был получить позже. Ожидание оплаты или возврата автомобиля затянулось. Предыдущие попытки договориться не увенчались успехом.

15 июля в Хизриева несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Инцидент произошел в Махачкале около 23:40 по московскому времени. Когда спортсмен приехал к дому на улице Даниялова и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около десяти выстрелов.

Ранее сообщалось, что возбуждено дело из-за нападения на российского бойца ММА.