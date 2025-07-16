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09:50, 16 июля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело из-за нападения на российского бойца ММА

В Дагестане возбудили дело из-за нападения на бойца ММА Хизриева
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Дагестане следователи возбудили дело из-за вооруженного нападения на бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Хизриева уже прооперировали, угрозы жизни нет.

Ранее в сети появилось фото мужчины, подозреваемого в стрельбе по бойцу ММА.

В Хизриева несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Инцидент произошел в Махачкале около 23:40 по московскому времени. Когда спортсмен приехал к дому на улице Даниялова и вышел из своего автомобиля, неизвестные в масках открыли огонь. Всего было сделано около десяти выстрелов.

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