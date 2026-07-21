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09:17, 21 июля 2026Бывший СССР

Стали известны возможные сроки увольнения главкома ВСУ

Bloomberg: Сырский может быть уволен в течение нескольких дней
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может быть уволен в течение нескольких дней. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, ссылаясь на источники, пожелавшие остаться анонимными, Сырский может быть уволен с поста главкома украинской армии в течение нескольких дней.

«Решение о замене еще не принято из-за короткого списка, в который входят 11 кандидатов», — пишет издание.

Ранее стало известно, что наиболее вероятным кандидатом на должность является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

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