Стали известны возможные сроки увольнения главкома ВСУ

Bloomberg: Сырский может быть уволен в течение нескольких дней

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может быть уволен в течение нескольких дней. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, ссылаясь на источники, пожелавшие остаться анонимными, Сырский может быть уволен с поста главкома украинской армии в течение нескольких дней.

«Решение о замене еще не принято из-за короткого списка, в который входят 11 кандидатов», — пишет издание.

Ранее стало известно, что наиболее вероятным кандидатом на должность является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.