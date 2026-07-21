В сети поделились самыми пугающими предсмертными признаниями

Пользователи форума Reddit рассказали о самых страшных предсмертных признаниях, которые они слышали в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.
Одна из пользовательниц, работавшая с ветеранами войн, написала, что самыми страшными для нее оказались последние слова, в которых участники боевых действий рассказывали о пережитом.
Я работала сиделкой в доме для ветеранов-инвалидов, и некоторые истории были просто ужасны. С тех пор я молюсь, чтобы мой сын никогда не пошел в армию и не был призван
Многие люди отметили, что им было очень нелегко узнавать от близких людей тайны и постыдные секреты, в которых те решали признаться перед уходом из жизни.
Мой второй муж. Последние полгода жизни он провел на больничной койке в нашей гостиной. Незадолго до ухода он признался, что многие наши ссоры перед разводом на самом деле были спровоцированы им самим, чтобы у него был повод выпить. Жестокость со стороны алкоголика. Он пытался разрушить меня, чтобы пить с чистой совестью
Последние слова, которые моя бабушка сказала моей маме, были: «Ты всегда так хорошо обо мне заботилась, жаль, что я всегда тебя ненавидела»
А мужчина, который работает медбратом в хосписе, заявил, что тяжелее всего ему было слышать о том, как неизлечимо больные люди сожалели о своих ошибках.
Самые грустные слова, которые я когда-либо слышал, были не «мне страшно». Старик, к которому никто не приходил с тех пор, как он сюда попал, сказал: «Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы произвести впечатление на людей, которые даже не думали обо мне». Он умер один. Это до сих пор меня терзает
Ранее медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. По ее словам, обычно люди все больше спят, перестают реагировать на происходящее.