В сети поделились самыми пугающими предсмертными признаниями

Пользователи форума Reddit рассказали о самых страшных предсмертных признаниях, которые они слышали в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц, работавшая с ветеранами войн, написала, что самыми страшными для нее оказались последние слова, в которых участники боевых действий рассказывали о пережитом.

Я работала сиделкой в доме для ветеранов-инвалидов, и некоторые истории были просто ужасны. С тех пор я молюсь, чтобы мой сын никогда не пошел в армию и не был призван EntertainerCute7256 пользовательница Reddit

Многие люди отметили, что им было очень нелегко узнавать от близких людей тайны и постыдные секреты, в которых те решали признаться перед уходом из жизни.

Мой второй муж. Последние полгода жизни он провел на больничной койке в нашей гостиной. Незадолго до ухода он признался, что многие наши ссоры перед разводом на самом деле были спровоцированы им самим, чтобы у него был повод выпить. Жестокость со стороны алкоголика. Он пытался разрушить меня, чтобы пить с чистой совестью Missbhavin67 пользовательница Reddit

Последние слова, которые моя бабушка сказала моей маме, были: «Ты всегда так хорошо обо мне заботилась, жаль, что я всегда тебя ненавидела» Bi7ch7i75 пользовательница Reddit

А мужчина, который работает медбратом в хосписе, заявил, что тяжелее всего ему было слышать о том, как неизлечимо больные люди сожалели о своих ошибках.

Самые грустные слова, которые я когда-либо слышал, были не «мне страшно». Старик, к которому никто не приходил с тех пор, как он сюда попал, сказал: «Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы произвести впечатление на людей, которые даже не думали обо мне». Он умер один. Это до сих пор меня терзает Jeth_No_Blast02 пользователь Reddit

Ранее медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. По ее словам, обычно люди все больше спят, перестают реагировать на происходящее.