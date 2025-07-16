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14:14, 16 июля 2025Силовые структуры

Почти тонна кокаина среди бананов в российском порту попала на видео

В России таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами
Варвара Митина (редактор)

Почти тонна кокаина среди бананов в российском порту попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась ФТС России.

На кадрах видно, как машина поднимает пол одного из контейнеров с бананами. Там виднеется скрытая полость с пакетами.

В ведомстве рассказали, что таможенники задержали крупнейшую в этом году партию латиноамериканских наркотиков. Из незаконного оборота изъяли 820 килограмм кокаина, стоимость которого на российском черном рынке составляет более 12 миллиардов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге на видео попало сжигание кокаина на миллиард рублей.

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